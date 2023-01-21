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Блокування рахунків пропагандистського RT у Франції: канал заявив про закриття

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Блокування рахунків пропагандистського RT у Франції: канал заявив про закриття
фото ілюстративне

У березні 2022 року RT був заборонений в ЄС для боротьби з російською дезінформацією на тлі вторгнення Росії в Україну

Пропагандистський телеканал RT France заявив про своє закриття у Франції після блокування рахунків. Про це йдеться у Telegram телеканалу.

«Після п'яти років наполегливості правляча влада досягла своєї мети: закриття RT France. Під прикриттям дев'ятого пакету санкцій проти Росії – який спрямований не проти нашого каналу, а проти нашого акціонера і материнської компанії – генеральна дирекція казначейства вирішила заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої діяльності», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Франція заморозила кошти кремлівського телеканалу RT. За словами одного зі співробітників, у колективі існує страх не лише не отримати зарплату наприкінці січня, але й залишитися назавжди безробітними через те, що вони працювали у ЗМІ, на якому стоїть штамп «пропагандист».

Зазначимо, що у березні 2022 року RT і Sputnik були заборонені в ЄС для боротьби з російською дезінформацією на тлі вторгнення Росії в Україну. Однак RT France продовжував виробляти контент зі свого бюро в західному районі Парижа, який транслювався в африканських франкомовних країнах. Незважаючи на санкції ЄС, RT France також залишався доступним в Інтернеті, в тому числі на маргінальних платформах, таких як Odysee.

До слова, раніше повідомлялося, що російський канал «Дождь», який оскандалився в Латвії, зможе відновити трансляцію на території ЄС.

Теги: росія пропаганда Франція

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