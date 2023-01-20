США готують нові санкції проти «Вагнера»

Міністерство фінансів США визначить «Вагнер» як транснаціональну злочинну організацію

Наступного тижня Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти російської приватної військової компанії «Вагнер», яка допомагає російським військовим у війні в Україні. Про це заявив високопоставлений представник адміністрації США, передає Reuters.

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Попередньо відомо, що міністерство фінансів США визначить «Вагнер» як транснаціональну злочинну організацію.

«У координації з цим визначенням, наступного тижня ми також введемо додаткові санкції проти "Вагнер" і мережі її підтримки на кількох континентах. Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить «Вагнер», в тому числі через його постійну серйозну злочинну діяльність», – заявив чиновник.

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Оголошення «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією згідно з указом президента США заморожує будь-які американські активи «Вагнера» і забороняє американцям надавати кошти, товари або послуги цій групі.

«Цими та іншими діями ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки «Вагнеру», з наступним меседжем: «Вагнер» – це злочинна організація, яка здійснює широкомасштабні звірства і порушення прав людини, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викрити і переслідувати тих, хто допомагає «Вагнеру», – додало джерело.

Раніше повідомлялося, що «Вагнер» фінансує війну в Україні за рахунок видобутого золота в Африці.