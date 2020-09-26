Новим суддею Верховного суду США може стати консервативна християнка



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Найвищі шанси на це місце мають судді Апеляційного суду США, "консервативні римо-католики" Емі Коні Барретт

Трамп визначився з номінанткою замість померлої судді Рут Гінзбург

Президент США Дональд Трамп має намір номінувати Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного суду замість Рут Бадер Гінзбург, яка померла внаслідок хвороби минулого тижня.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.

«Він (президент Трамп) прийняв своє рішення, і це Баррет», – зауважив виданню один з офіційних представників американської адміністрації.

При цьому зазначається, що глава Білого дому зробив твердий вибір і, скоріше за все, не змінюватиме свого рішення.

Призначення новою суддею Верховного суду Емі Барретт має значну підтримку серед консервативних християн, які сподіваються на скасування рішення у знаковій справі Роу проти Уейда – щодо можливості для жінок самостійно приймати рішення стосовно аборту.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 вересня, в США померла найстарша суддя Верховного суду, відома як борець за права жінок, Рут Бадер Гінзбург. Відома поборниця гендерної рівності, суддя Рут Бадер Гінзбург померла у віці 87 років.

Як повідомлялося, племінниця Трампа подала на нього до суду і звинуватила у шахрайстві.

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