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    У світі

    Племінниця Трампа подала на нього до суду і звинуватила у шахрайстві

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    Племінниця Трампа подала на нього до суду і звинуватила у шахрайстві - Племінниця Трампа подала на нього до суду і звинуватила у шахрайстві
    Племінниця Трампа подала на нього до суду і звинуватила у шахрайстві

    Мері Трамп звинуватила дядька, а також інших членів сім'ї у викраденні десятків мільйонів доларів

    Племінниця президента США Дональда Трампа Мері Трамп подала до Верховного суду штату Нью-Йорк позов. Вона звинуватила дядька, а також інших членів сім'ї у викраденні десятків мільйонів доларів.

    Про це повідомляє The New York Times.

    У позові Дональд Трамп, його сестра Меріенн і їх покійний уже брат Роберт звинувачуються в шахрайстві та організації змови, унаслідок якої Мері і її брат Фред втратили частину статку, який залишив їм батько, а також не отримали справедливу частку у спадщині, що залишилася після діда.

    У позові вказується, що після смерті в 1981 році батька Мері його брати Дональд і Роберт, а також сестра Меріенн стали опікунами 16-річної дівчини, але замість того, щоб піклуватися про її інтереси, створили цілу схему для «викачування коштів, приховування їх розкрадання і введення її в оману щодо справжньої їх цінності».

    У 1999 році помер батько Трампа і дід Мері Фред Трамп, після чого позивачку, як вона стверджує, змусили підписати угоду, позбавивши десятків мільйонів доларів.

    У липні 2020 року Мері Трамп видала книгу Занадто багато і завжди мало: як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину в світі. У ній племінниця президента США, яка є дипломованим психологом, стверджує, що Трамп позбавлений здатності співпереживати іншим людям. Також вона повідомляє, що Трамп з дитинства виявляв готовність обманювати людей у власних інтересах.

    США Дональд Трамп Нью-Йорк
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