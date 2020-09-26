Пиво з Черкащини повертається на американський ринок
24 вересня відбулося відвантаження першої партії
Пивоварня «Уманьпиво» відновлює експорт своєї продукції до США. Про це пише Прочерк.інфо.
«Перші відправки до США відбулися ще 2018 року. В цьому році відновлюємо співпрацю. Сьогодні вже відвантажили два контейнери, а це понад 15 тисяча пляшок продукції. Експортуємо за океан 5 видів пива. Вже найближчим часом нашу продукцію можна буде придбати у 14 штатах Америки. Найбільша представленість буде в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі», – каже СЕО компанії «Уманьпиво» Ігор Кисіль.
Нагадаємо, що у 2020 році компанія відкрила 4 нові експортні ринки, і вже відвантажує продукцію до Китаю, Білорусі, Казахстану та Уругваю. Загалом пивоварня експортує свою продукцію у понад 10 країн світу, зокрема до Ізраїлю, Польщі, Молдови, Німеччини і т.д.
Довідка про компанію:
Пивоварня «Уманьпиво» – український виробник пива, сидру, квасу та лимонаду. Це одна з найстаріших пивоварень України, заснована у 1878 році. Підприємство випускає натуральне чисте пиво згідно Баварського закону про чистоту пива 1516 року (у складі вода, солод і хміль) та не використовує у виробництві жодних замінників солоду.