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    Пиво з Черкащини повертається на американський ринок

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    Пивоварня &laquo;Уманьпиво&raquo; &ndash; український виробник пива, сидру, квасу та лимонаду заснована аж у 1878 році - Пиво з Черкащини повертається на американський ринок
    Пивоварня «Уманьпиво» – український виробник пива, сидру, квасу та лимонаду заснована аж у 1878 році

    24 вересня відбулося відвантаження першої партії

    Пивоварня «Уманьпиво» відновлює експорт своєї продукції до США. Про це пише Прочерк.інфо.

    «Перші відправки до США відбулися ще 2018 року. В цьому році відновлюємо співпрацю. Сьогодні вже відвантажили два контейнери, а це понад 15 тисяча пляшок продукції. Експортуємо за океан 5 видів пива. Вже найближчим часом нашу продукцію можна буде придбати у 14 штатах Америки. Найбільша представленість буде в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі», – каже СЕО компанії «Уманьпиво» Ігор Кисіль.

    Нагадаємо, що у 2020 році компанія відкрила 4 нові експортні ринки, і вже відвантажує продукцію до Китаю, Білорусі, Казахстану та Уругваю. Загалом пивоварня експортує свою продукцію у понад 10 країн світу, зокрема до Ізраїлю, Польщі, Молдови, Німеччини і т.д.

    Довідка про компанію:

    Пивоварня «Уманьпиво» – український виробник пива, сидру, квасу та лимонаду. Це одна з найстаріших пивоварень України, заснована у 1878 році. Підприємство випускає натуральне чисте пиво згідно Баварського закону про чистоту пива 1516 року (у складі вода, солод і хміль) та не використовує у виробництві жодних замінників солоду.

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