Трампа з дружиною освистали на похоронах



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Відносини Трампа і покійної складалися не кращим чином: ще будучи кандидатом в президенти країни, він вимагав відставки судді

Американського президента освистали на похоронах судді Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург, яка недолюблювала його

Президента США Дональда Трампа і його дружину Меланію Трамп освистали на похоронах судді Рут Бейдер Гінзбург. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що церемонія проходила у будівлі Верховного суду країни, куди подружжя прибуло, щоб висловити свою повагу до покійної.

«Поважайте її бажання», - кричав натовп, коли подружжя Трампів стояла на вершині сходів біля труни Гінзбург, натякаючи на передсмертне бажання судді, яка хотіла, щоб її наступник був призначений переможцем президентських виборів, що відбудуться у листопаді.

Трамп поставив під сумнів подібне бажання Гінзбург, зазначивши, що воно було написано демократом, а саме лідером демократичної меншості в сенаті Чаком Шумером, спікером палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі або головою комітету з розвідки палати представників Адамом Шиффом.

До відома, 21 вересня Трамп вирішив призначити найближчим часом суддю Верховного суду всупереч побажанню представників Демократичної партії.

Гінзбург була висунута в Верховний суд 42-м президентом США Біллом Клінтоном і вважалася лідером ліберального крила в суді. До її смерті в Верховному суді перевага була у прихильників консервативних поглядів. У разі, якщо Трампу вдасться просунути бажану кандидатуру, виявиться, що шість з дев'яти суддів були призначені президентами-республіканцями. Глава Білого дому вказував, що наступником Гінзбург він хоче обрати жінку.

Демократи висловлювалися різко проти подібних дій, оскільки згідно з американською Конституцією саме Конгрес США визначає чисельність суддівського складу Верховного суду.

Рут Бейдер Гінзбург померла 19 вересня в віці 87 років. Причиною смерті судді назвали ускладнення, що виникли на тлі раку підшлункової залози.

Повідомлялося, що за кілька днів до смерті Гінзбург сказала внучці, що хоче дожити до листопадових президентських виборів, щоб в разі її смерті вакантну посаду зайняла людина, яку призначить вже наступний президент.

Відносини Трампа і Гінзбург складалися не кращим чином: ще будучи кандидатом в президенти країни, він вимагав відставки судді, а вона заявляла, що «не може уявити, що стане з країною», якщо Трамп стане президентом.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вже п'ятий рік поспіль з'являється серед найвпливовіших людей світу у ТОП-100 від журналу Time.