Новий потужний землетрус стався у Мексиці
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Будинки у Мехіко ходили ходором
Потужний землетрус стався на південному заході Мексики, сейсмічна хвиля дійшла до столиці країни, розташованої приблизно в 350 км від епіцентру.
У Мехіко багато будинків ходили ходором, тисячі городян в паніці вибігли на вулицю.
За даними Географічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,2.
Así se sintió el #sismo en la redacción de Milenio— Milenio.com (@Milenio) February 17, 2018
El epicentro fue en Pinotepa Nacional, #Oaxacahttps://t.co/U67NQV1Otz pic.twitter.com/XkXsocbCj3
Його епіцентр знаходився недалеко від міста Пінотепа-де-Дон-Луїс в штаті Оахака. Осередок землетрусу залягав на глибині 24,6 км.
Інформації про постраждалих поки не надходило.
Imágenes del centro de Pinotepa Nacional luego del sismo de esta tarde. #Oaxaca pic.twitter.com/n8boivoB19— Acierta Comunica (@AciertaComunica) February 17, 2018
Загрози виникнення катастрофічної морської хвилі немає, повідомив Тихоокеанський центр попередження про цунамі.
Нагадаємо, у районі Балдуїна у Римі (Італія) частина вулиці провалилася на глибину десять метрів, в результаті чого постраждали сім автомобілів.
Джерело: BBC