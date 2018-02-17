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    Новий потужний землетрус стався у Мексиці

    Будинки у Мехіко ходили ходором
    Потужний землетрус стався на південному заході Мексики, сейсмічна хвиля дійшла до столиці країни, розташованої приблизно в 350 км від епіцентру. У Мехіко багато будинків ходили ходором, тисячі городян в паніці вибігли на вулицю. За даними Географічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,2. Así se sintió el #sismo en la
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    Наслідки землетрусу у Мексиці 16 лютого
    Наслідки землетрусу у Мексиці 16 лютого

    Будинки у Мехіко ходили ходором

    Потужний землетрус стався на південному заході Мексики, сейсмічна хвиля дійшла до столиці країни, розташованої приблизно в 350 км від епіцентру.

    У Мехіко багато будинків ходили ходором, тисячі городян в паніці вибігли на вулицю.

    За даними Географічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,2.

    Його епіцентр знаходився недалеко від міста Пінотепа-де-Дон-Луїс в штаті Оахака. Осередок землетрусу залягав на глибині 24,6 км.

    Інформації про постраждалих поки не надходило. 

    Загрози виникнення катастрофічної морської хвилі немає, повідомив Тихоокеанський центр попередження про цунамі.

    Нагадаємо, у районі Балдуїна у Римі (Італія) частина вулиці провалилася на глибину десять метрів, в результаті чого постраждали сім автомобілів.

    Джерело: BBC

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