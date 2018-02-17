Новий потужний землетрус стався у Мексиці

Будинки у Мехіко ходили ходором

Потужний землетрус стався на південному заході Мексики, сейсмічна хвиля дійшла до столиці країни, розташованої приблизно в 350 км від епіцентру. У Мехіко багато будинків ходили ходором, тисячі городян в паніці вибігли на вулицю. За даними Географічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,2. Así se sintió el #sismo en la



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Наслідки землетрусу у Мексиці 16 лютого

Будинки у Мехіко ходили ходором

Потужний землетрус стався на південному заході Мексики, сейсмічна хвиля дійшла до столиці країни, розташованої приблизно в 350 км від епіцентру.

У Мехіко багато будинків ходили ходором, тисячі городян в паніці вибігли на вулицю.

За даними Географічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,2.

Así se sintió el #sismo en la redacción de Milenio



El epicentro fue en Pinotepa Nacional, #Oaxacahttps://t.co/U67NQV1Otz pic.twitter.com/XkXsocbCj3 — Milenio.com (@Milenio) February 17, 2018

Його епіцентр знаходився недалеко від міста Пінотепа-де-Дон-Луїс в штаті Оахака. Осередок землетрусу залягав на глибині 24,6 км.

Інформації про постраждалих поки не надходило.

Imágenes del centro de Pinotepa Nacional luego del sismo de esta tarde. #Oaxaca pic.twitter.com/n8boivoB19 — Acierta Comunica (@AciertaComunica) February 17, 2018

Загрози виникнення катастрофічної морської хвилі немає, повідомив Тихоокеанський центр попередження про цунамі.

Нагадаємо, у районі Балдуїна у Римі (Італія) частина вулиці провалилася на глибину десять метрів, в результаті чого постраждали сім автомобілів.

Джерело: BBC