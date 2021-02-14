В окупованому Сімферополі зіткнулися 32 автомобілі (відео)

В окупованому Криму діє штормове попередження про мороз і снігопади

У суботу, 13 лютого, в анексованому Криму під Сімферополем сталась низка ДТП за участю 32 машин. Постраждалих немає.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на пресцентр МВС РФ по Криму.

«У Сімферопольському районі на автодорозі кордон з Україною (адмінкордон Криму з Херсонщиною. – ред.) – Сімферополь – Алушта – Ялта в районі повороту на смт Гвардійське сталося кілька ДТП за участю 32 одиниць автотранспорту. Встановлено, що в результаті ДТП ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через сильний снігопад в Сімферополі спостерігаються перебої з громадським транспортом.

Крім того, негода стала причиною затримки більше 20 рейсів на виліт і приліт в аеропорту «Сімферополь».

В окупованому Криму діє штормове попередження про мороз і снігопади. До 18 лютого температура повітря очікується на 7-8 градусів нижче кліматичної норми.

До слова, на Львівщині сталася потрійна ДТП за участі снігоочисної техніки.

Нагадаємо, через сильні снігопади та ожеледицю дороги особливо небезпечні. У Чернівецькій області вантажний автомобіль з деревиною перекинувся на слизькому підйомі дороги у селищі Путила.

Через страшну негоду на трасі «Миколаїв-Кривий Ріг» перекинувся сідельний тягач MAN. На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждало четверо людей.