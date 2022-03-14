Очільник ОБСЄ назвав дії Росії актом державного тероризму

Збіґнев Рау наголосив, що «двері для дипломатії все ще відчинені»

«Росія перетворила статут ООН на злий жарт», а її «воєнна операція виявилася стратегічним і тактичним провалом»

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау охарактеризував дії Росії в Україні як акт державного тероризму. Про це він сказав, виступаючи в понеділок на засіданні Ради безпеки ООН, пише «Укрінформ».

Рау закликав Радбез «докласти всіх можливих зусиль, щоб зупинити агресію російської федерації проти України». Він зазначив, що від початку головування Польщі в ОБСЄ його метою як голови було «шукати компроміс і прагнути діалогу між сторонами конфлікту».

Проте, за його словами, «Росія перетворила статут ООН на злий жарт», а її «воєнна операція виявилася стратегічним і тактичним провалом».

«Замість того, щоб запобігти непотрібним смертям у власних лавах, кремль почав завдавати ударів по населенню та цивільній інфраструктурі, аби зламати дух українців. Що є актом державного тероризму», – зазначив він.

Водночас, вважає Рау, «двері для дипломатії все ще відчинені». «Я закликаю росію вступити до змістовного та предметного діалогу для пошуку мирного вирішення нинішньої кризи», – закликав він Москву.

За його словами, «агресія Росії становить загрозу самому існуванню ОБСЄ» і «несумісна з принципами та зобов'язаннями ОБСЄ», тому «виникають питання не лише про майбутнє цієї організації, а й про стабільність порядку, що базується на правилах».

«Як ми можемо бути ефективними, якщо одна з основних зацікавлених сторін неодноразово та необґрунтовано використовує силу для отримання політичних та територіальних поступок? Така логіка докорінно суперечить стандартам, які ми всі прийняли», – додав Рау.

Мир та безпеку, як і свободу та демократію, не можна сприймати як щось дане, сказав він.

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй 14 березня зібралася на позачергове засідання щодо діяльності місії ОБСЄ в Україні.

Раніше ми повідомляли, що місія ОБСЄ полишає Україну. Наступного дня стало відомо, що вище керівництво місії ОБСЄ заблоковане в Маріуполі. Місія ОБСЄ розпочала тимчасову евакуацію своїх співробітників 24 лютого.