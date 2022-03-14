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    ООН виділить $40 млн для допомоги Україні

    ООН виділить $40 млн для допомоги Україні
    фото з відкритих джерел

    Також передбачено «іншу життєво необхідну допомогу» та «грошову допомогу»

    Генеральний секретар Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш оголосив про виділення додаткових коштів на гуманітарну допомогу Україні. Про це стало відомо з виступу генсека ООН.

    «Сьогодні я оголошую, що ООН виділить ще $40 млн із Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації, щоб збільшити життєво важливу допомогу найбільш уразливим верствам населення», – заявив Гутерріш.

    За його словами, збільшене фінансування дозволить передати Україні необхідні запаси води, продуктів харчування та ліки.

    Раніше повідомлялося, що лідери Конгресу в середу досягли двопартійної домовленості щодо збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам.

    Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд.

    Також Світовий банк готує для України пакет допомоги у $3 млрд на найближчі місяці.

    Теги: банк ООН війна фінансування Україна Антоніу Гутерріш ліки харчування населення
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    ООН виділить $40 млн для допомоги Україні