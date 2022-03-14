ООН виділить $40 млн для допомоги Україні
Також передбачено «іншу життєво необхідну допомогу» та «грошову допомогу»
Генеральний секретар Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш оголосив про виділення додаткових коштів на гуманітарну допомогу Україні. Про це стало відомо з виступу генсека ООН.
«Сьогодні я оголошую, що ООН виділить ще $40 млн із Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації, щоб збільшити життєво важливу допомогу найбільш уразливим верствам населення», – заявив Гутерріш.
За його словами, збільшене фінансування дозволить передати Україні необхідні запаси води, продуктів харчування та ліки.
Раніше повідомлялося, що лідери Конгресу в середу досягли двопартійної домовленості щодо збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд.
Також Світовий банк готує для України пакет допомоги у $3 млрд на найближчі місяці.