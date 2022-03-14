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    Радбез ООН обговорює роботу ОБСЄ в Україні

    Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН представляє Україну - Радбез ООН обговорює роботу ОБСЄ в Україні
    Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН представляє Україну
    фото з відкритих джерел

    Місія ОБСЄ розпочала тимчасову евакуацію своїх співробітників 24 лютого

    Рада безпеки Організації Об’єднаних Наацій зібралася на позачергове засідання щодо діяльності місії ОБСЄ в Україні.

    Минулого тижня моніторингова місія ОБСЄ евакуювала з України всіх своїх міжнародних членів та призупинила діяльність, яку вела з 2014-го року.

    Засідання разом з заступником генсека ООН проводить міністр закордонних справ Польщі та чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау.

    «Зранку 24 лютого найгірший сценарій став реальністю. Неспровокована, необгрунтована і наперед запланована агресія зруйнувала наші сподівання, що жахи у Європі - це справа минулого. Різні спроби російської сторони обґрунтувати свою військову операцію проти суверенної і мирної країни виглядають просто глузуванням над статутом ООН і заключним Гельсінським актом», — заявив на засіданні Рау.

    Раніше ми повідомляли, що місія ОБСЄ полишає Україну. Наступного дня стало відомо, що вище керівництво місії ОБСЄ заблоковане в Маріуполі.

    Місія ОБСЄ розпочала тимчасову евакуацію своїх співробітників 24 лютого.

    Теги: ОБСЄ ООН Радбез ООН Сергій Кислиця
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    Радбез ООН обговорює роботу ОБСЄ в Україні