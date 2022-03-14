Росія письмово відповіла суду ООН на звинувачення України у геноциді

Москва вважає, що суд ООН не має юрисдикції розглядати справу

Міжнародний суд ООН у Гаазі отримав заперечення Росії у письмовій формі проти вживання забезпечувальних заходів за скаргою України. При цьому Москва заявила, що цей суд не має юрисдикції розглядати справу про застосування сили в Україні. Про це повідомляє ВВС.

У Бі-бі-сі повідомили, що на слухання, що відбулися 7 березня в Гаазі з питання про забезпечувальні заходи, російська делегація не з'явилася, посилаючись на занадто короткий термін, у який вони були призначені. Проте «з поваги до суду» російська влада представила свою письмову позицію.

Документ опубліковано на сайті суду, першим на нього звернув увагу голова правозахисної групи «Агора» Павло Чіков. На слуханнях, за його словами, представники Києва нагадали, що смерть цивільних осіб не може вважатися геноцидом за відсутності доказів наміру знищення етнічної групи. Вони також звертали увагу суду на те, що російськомовні жителі Маріуполя не підтримують дії Росії.

Видання нагадало, що у своєму зверненні перед початком вторгнення Росії в Україну Путін заявив, що «мета спецоперації - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму».

Проте Київ вважає, що Росія спотворює поняття «геноцид» для виправдання агресії та просить суд вимагати від неї припинення бойових дій у рамках забезпечувальних заходів. Також в основній скарзі Київ заперечує ствердження російської влади про геноцид на сході України та наполягає на відсутності у них підстав для проведення військової операції.

Нагадаємо, трибунал в Гаазі почав розслідування військових злочинів Росії через її напад на Україну.