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    Події в Україні

    Українські військові знищили російський «Тигр» на Чернігівщині

    Українські військові знищили російський «Тигр» на Чернігівщині
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Чернігівська область – край партизанської слави, зазначили у Генштабі

    На Чернігівщині військові знищили російський «Тигр». Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Сили спротиву на Чернігівщині разом із місцевими патріотами знищили російський «Тигр», – йдеться у повідомленні.

    При цьому зазначається, що «трохи нагадали окупантам, що Чернігівська область – край партизанської слави».

    Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили 400 окупантів і десятки одиниць техніки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Чернігівщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові знищили російський «Тигр» на Чернігівщині