Українські військові знищили російський «Тигр» на Чернігівщині
фото: Генеральний штаб ЗСУ
Чернігівська область – край партизанської слави, зазначили у Генштабі
На Чернігівщині військові знищили російський «Тигр». Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
«Сили спротиву на Чернігівщині разом із місцевими патріотами знищили російський «Тигр», – йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що «трохи нагадали окупантам, що Чернігівська область – край партизанської слави».
Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили 400 окупантів і десятки одиниць техніки.
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