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    Путін доручив перейти на рублевий розрахунок за поставки газу до Європи

    За словами Путіна, розрахунки в доларах, євро та інших валютах через санкції втратили всякий сенс - Путін доручив перейти на рублевий розрахунок за поставки газу до Європи
    За словами Путіна, розрахунки в доларах, євро та інших валютах через санкції втратили всякий сенс
    фото з відкритих джерел

    Путін: «Мною прийнято рішення в найкоротший термін реалізувати комплекс заходів з переведення оплати нашого природного газу за російські рублі»

    Президент країни-окупанта Володимир Путін доручив терміново перейти на рублевий розрахунок за поставки газу до Європи. За його словами, розрахунки в доларах, євро та інших валютах через санкції втратили всякий сенс. Про це стало відомо із заяви Путіна.

    «США і ЄС оголосили, в принципі, дефолт за своїми зобов'язаннями перед Росією. І тепер у світі кожен знає, що зобов'язання в доларах і євро можуть бути не виконані... Цілком очевидно, що в зв'язку з цим поставляти наші товари в Європейський союз та Сполучені Штати і отримувати оплату в доларах, євро і ряді інших валют, не має для нас вже ніякого сенсу. Тому мною прийнято рішення в найкоротший термін реалізувати комплекс заходів з переведення оплати нашого природного газу, що поставляється в так звані недружні країни, за російські рублі», – заявив Путін.

    Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до Сполучених Штатів у відповідь на вторгнення Росії в Україну

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    Теги: росія окупанти газ війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Путін доручив перейти на рублевий розрахунок за поставки газу до Європи