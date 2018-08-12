ООН: Китай утримує в концтаборах мільйон уйгурів
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Близько 1 млн уйгурів утримують у так званих таборах ідеологічного перевиховання
Китайська влада утримує близько 1 млн етнічних уйгурів у таємних таборах.
Про це заявила член комітету ООН з ліквідації расової дискримінації Гей МакДугал, повідомляє Reuters.
Зокрема, за даними правозахисної організації Chinese human rights defenders, близько 1 млн уйгурів утримують у так званих таборах ідеологічного перевиховання. У той же час, за словами Гей МакДугал, всього в подібних таборах можуть утримуватися до 2 млн уйгурів та представників інших мусульманських національних меншин.
«Ми глибоко стурбовані численними й вартими довіри повідомленнями про те, що влада Китаю, пояснюючи свої дії боротьбою з релігійним екстремізмом і підтриманням соціальної стабільності, перетворила Сіньцзян-Уйгурський автономний район на щось, що нагадує секретний табір. Це свого роду «зона без прав», - зазначила МакДугал.
Окрім того, правозахисники зазначають, що існують закриті табори, де представників нацменшин утримують цілодобово і позбавляють можливості контактувати із зовнішнім світом.
Разом з тим, за офіційною версією Пекіна, такі заходи вжито у зв'язку з тим, що регіон Сіньцзян стикається з серйозною загрозою з боку ісламських бойовиків і сепаратистів, які нібито готують зіткнення між корінною уйгурською меншиною та етнічною ханьською більшістю.
Джерело: Еспресо ТВ