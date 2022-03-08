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    Опозиція РФ емоційно закликала жінок вийти 8 березня на протести (відео)

    Опозиція РФ емоційно закликала жінок вийти 8 березня на протести (відео)
    фото з відкритих джерел

    Ярмиш закликала людей виходити 8 березня о 14:00 на центральні площі своїх міст

    Прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш записала відеозвернення до росіянок. Вона закликала 8 березня виходити у своїх містах на антивоєнні акції.

    Ярмиш закликала людей виходити 8 березня о 14:00 на центральні площі своїх міст.

    Для Володимира Путіна, підкреслює Ярмиш ,«всі люди, що борються на фронті, безіменні, гарматне м’ясо, витратний варіант, буквально, худобу, яку він жене на забій, щоб можна було якомога довше сидіти на мішку з грошима».

    «Я правда хочу, щоб ви усвідомили. Путін не вірить ні в який російський світ, не вірить у фашистів і денацифікацію. Життя ваших родичів, ваших друзів і близьких, яке буде перемолота війною, для нього ніщо,» пояснила опозиціонерка.

    Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав жителів Росії виходити на протести проти війни в Україні. Звернення він опублікував у своєму інстаграмі.

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    Теги: Росія війна Путін протест
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    Опозиція РФ емоційно закликала жінок вийти 8 березня на протести (відео)