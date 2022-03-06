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    Протести у Росії. В Москві заспівали гімн України (відео)

    На жаль, у росії немає критичної маси людей, здатних щось заподіяти путінській владі - Протести у Росії. В Москві заспівали гімн України (відео)
    На жаль, у росії немає критичної маси людей, здатних щось заподіяти путінській владі
    скріншот з відео

    Триває одинадцята доба відкритої війни Росії проти України

    Схоже, що крихітний відсоток росіян все таки пробує зробити щось, аби зупинити війну своєї держави проти нашої країни.

    Сьогодні у російських містах відбуваються акції протесту. Деякі росіяни почали виходити на вулиці з вимогою припинити війну в Україні.

    Зусилля слабкі, але принаймні, в центрі Москви, можна було почути гімн України.

    Його заспівали два чоловіки, яких скрутили та вели в автозак поплічники путінського режиму. Сумно, але поруч йшло з десяток відеооператорів, які просто знімали це відео.

    Раніше секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що російські окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу. Стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.

    Сьогодні, 6 березня, окупанти знищили аеропорт «Вінниця». Зеленський звернувся до світу.

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    Теги: Росія окупанти протест гімн #stoprussia
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    Протести у Росії. В Москві заспівали гімн України (відео)