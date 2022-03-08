Австралія ввела санкції проти російських воєночальників та пропагандистів

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила про нові санкції проти Росії

Нові санкції спрямовані на покарання осіб, які розповсюджують пропаганду та дезінформацію

Австралія оголосила про введення санкцій щодо більшої кількості російських громадян через розпочату Росією війну в Україні. Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що цей крок визнає «підступну тактику» та її потужний вплив у конфлікті, повідомляє The Sydney Morning Herald.

«Вторгнення Росії в Україну супроводжувалося широкомасштабною кампанією дезінформації як усередині Росії, так і на міжнародному рівні. На жаль, для Росії президент Путін закрив незалежні голоси і замкнув звичайних росіян у світі, що характеризується брехнею і дезінформацією», – сказала Маріс Пейн.

Нові санкції буде застосовано до 10 осіб, які заохочували вороже ставлення до України та просували прокремлівську пропаганду у спробі узаконити вторгнення. У той самий час Пейн не назвала імена цих людей.

Новий раунд санкцій також запроваджує цільові фінансові санкції проти Збройних сил Росії, зокрема проти ще шести військових високопосадовців і фактично забороняє експорт товарів з Австралії для російських військових.

«Австралія та партнери продовжать виставляти рахунки Росії за кричущу, незаконну та абсолютно невиправдану війну в Україні, – сказала Пейн. – Разом із партнерами ми витіснимо Росію з наших економік, постачання та ефіру».

«Ми знову закликаємо Росію негайно вивести свої війська з України», – підсумувала вона.

Нагадаємо, Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що, незважаючи на заклики, Європа не зупинить закупівлю та споживання російського газу та нафти.

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