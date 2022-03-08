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    Австралія ввела санкції проти російських воєночальників та пропагандистів

    Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила про нові санкції проти Росії - Австралія ввела санкції проти російських воєночальників та пропагандистів
    Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила про нові санкції проти Росії
    фото: smh.com.au

    Нові санкції спрямовані на покарання осіб, які розповсюджують пропаганду та дезінформацію

    Австралія оголосила про введення санкцій щодо більшої кількості російських громадян через розпочату Росією війну в Україні. Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що цей крок визнає «підступну тактику» та її потужний вплив у конфлікті, повідомляє The Sydney Morning Herald.

    «Вторгнення Росії в Україну супроводжувалося широкомасштабною кампанією дезінформації як усередині Росії, так і на міжнародному рівні. На жаль, для Росії президент Путін закрив незалежні голоси і замкнув звичайних росіян у світі, що характеризується брехнею і дезінформацією», – сказала Маріс Пейн.

    Нові санкції буде застосовано до 10 осіб, які заохочували вороже ставлення до України та просували прокремлівську пропаганду у спробі узаконити вторгнення. У той самий час Пейн не назвала імена цих людей.

    Новий раунд санкцій також запроваджує цільові фінансові санкції проти Збройних сил Росії, зокрема проти ще шести військових високопосадовців і фактично забороняє експорт товарів з Австралії для російських військових.

    «Австралія та партнери продовжать виставляти рахунки Росії за кричущу, незаконну та абсолютно невиправдану війну в Україні, – сказала Пейн. – Разом із партнерами ми витіснимо Росію з наших економік, постачання та ефіру».

    «Ми знову закликаємо Росію негайно вивести свої війська з України», – підсумувала вона.

    Нагадаємо, Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти.

    Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що, незважаючи на заклики, Європа не зупинить закупівлю та споживання російського газу та нафти.

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    Теги: США Австралія санкції Путін Україна
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    Австралія ввела санкції проти російських воєночальників та пропагандистів