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    «Російське вугілля, йди нах@й». Поляки влаштували протест під посольством РФ (відео)

    «Російське вугілля, йди нах@й». Поляки влаштували протест під посольством РФ (відео)

    Перед посольством РФ у Варшаві висипали машину з вугіллям

    Перед головними воротами посольства Росії в Польщі активісти висипали машину з подрібненим вугіллям. Акція мала на меті привернути увагу до російської агресії проти України та вимагати від Заходу відмовитися від купівлі вугілля та інших енергоносіїв з РФ, повідомляє Укрінформ.

    Відео акції розмістив у Facebook активіст Гедріус Сакалаускас.

    Учасники акції під’їхали вантажівкою до головних воріт посольства і попри заборону поліції вивантажили вугілля. Інші активісти встромили у насип плакати польською і російською мовами з написом: «російське вугілля, йди нах@й».

    На запитання поліцейського, навіщо вони це зробили, один з активістів заявив, що вони виконали замовлення з доставки за цією адресою і можуть надати квитанцію про виконану роботу.

    Зазначимо, Польща вважає, що лише повне ембарго на всі енергоносії з Росії може зупинити війну РФ проти України.

    Конгрес США цього тижня розгляне законопроєкт про заборону імпорту нафти з Росії.

    Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що, незважаючи на заклики, Європа не зупинить закупівлю та споживання російського газу та нафти.

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    Теги: Росія Польща санкції вугілля війна протест #stoprussia
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    «Російське вугілля, йди нах@й». Поляки влаштували протест під посольством РФ (відео)