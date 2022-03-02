«Ждать нельзя ни дня». Навальний закликав росіян до масових протестів

«Мы должны, стиснув зубы и поборов страх, выходить и требовать прекращения войны»

Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав жителів Росії виходити на протести проти війни в Україні. Звернення він опублікував у своєму інстаграмі.

«Давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности стал поводом для того, чтобы русские убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали русских.

Двадцатые годы 21 века, а мы смотрим новости о людях, горящих в танках и разбомбленных домах. Смотрим по телевизору самые настоящие угрозы начать ядерную войну.

Я из СССР. Я там родился. И главная фраза оттуда – из моего детства – «борьба за мир». Я призываю всех выходить на улицы и бороться за мир.

Путин – это не Россия. И если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, так это те 6835 человек, которые были задержаны, потому что – без всякого призыва – вышли на улицы с плакатами «нет войне».

Говорят, не может призывать на митинг тот, кто на него не пойдет и не рискует быть арестованным. Я уже в тюрьме, поэтому мне, кажется, можно. Ждать нельзя ни дня. Где бы вы ни были. В России, Беларуси или на другой стороне планеты. Выходите на главную площадь вашего города каждый будний день в 19:00 и в 14:00 в выходные и праздники.

Если можете делать шествие – делайте в выходные. Да, в первый день может выйти мало народа. А во второй – еще меньше.

Но мы должны, стиснув зубы и поборов страх, выходить и требовать прекращения войны.

Каждого арестованного должны сменить двое пришедших. Если – для прекращения войны – мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки.

Все имеет цену, и сейчас, весной 2022 года, эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте не «быть против войны». Давайте бороться против войны».

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