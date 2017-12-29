Опубліковано відео з російським бойовиком ІДІЛ, що потрапив у полон

На відео ймовірний росіянин каже, що його звуть Володимиро Олейніков

У мережі з’явилося відео, на якому чоловік заявляє, що є бойовиком ІДІЛ, росіянином і полоненим Сирійських демократичних сил. Кадри розповсюджені каналом WarJournal. На відео ймовірний росіянин каже, що його звуть Володимиро Олейніков. За його словами, в ІДІЛ він родом з Дагестану, а в ІДІЛ знаходиться близько трьох років.



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На відео ймовірний росіянин каже, що його звуть Володимиро Олейніков

У мережі з’явилося відео, на якому чоловік заявляє, що є бойовиком ІДІЛ, росіянином і полоненим Сирійських демократичних сил. Кадри розповсюджені каналом WarJournal.

На відео ймовірний росіянин каже, що його звуть Володимиро Олейніков. За його словами, в ІДІЛ він родом з Дагестану, а в ІДІЛ знаходиться близько трьох років.

«Олейніков» каже, що виконував в ІДІЛ функції медика і лікував, в тому числі, бойовиків ІДІЛ.

Полонений також каже, що його затримали, коли він намагався потрапити до Туреччини, звідки він збирався незаконно потрапити до ЄС. За його словами, «вільно він може жити тільки в Туреччині», бо у Росії «його посадять».

Сирійські демократичні сили - альянс сил збройної опозиції в Сирії, утворений 10 жовтня 2015 року. Включає курдські загони народної самооборони (YPG і YPJ), різні арабські опозиційні групи, що входять до Сирійської арабської коаліції, а також ассірійські, вірменські та туркменські загони.