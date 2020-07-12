Організацію «Лікарі без кордонів» звинуватили в расизмі



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Організацію також звинувачують в тому, що вона не визнає масштаби расизму, що виникає внаслідок її політики

Тисяча колишніх чи теперішніх співробітників медичної організації «Лікарі без кордонів» підписали заяву, у якій звинуватили організацію в інституційному расизмі. Про це повідомляє The Guardian.

«Медична громадська організація «Лікарі без кордонів» є інституційно расистською і посилює колоніалізм і верховенство білої раси в своїй гуманітарній роботі, згідно з внутрішньою заявою, яку підписали 1000 нинішніх та колишніх співробітників», – повідомили в ЗМІ.

Вказано, що організацію також звинувачують в тому, що вона не визнає масштаби расизму, що виникає внаслідок її політики, практики працевлаштування, культури у роботі та програм «дегуманізації», які здійснюються «привілейованою меншістю білих людей».

«Лист, адресований вищому керівництву та колегам, закликає до незалежного розслідування расизму в організації та до термінового проведення радикальної та структурної реформи для ліквідації десятиліть авторитарного і патерналістського управління», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що минулого року у організації працювало 65 тис. працівників, з яких 90% були найманими робітниками.

Нагадаємо, вже майже тисяча компаній бойкотуватиме розміщення реклами у Facebook в рамках антирасистських протестів.

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