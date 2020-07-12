Дипломатичні баталії в Радбезі ООН: Росія й США зійшлися в поєдинку

Ілія Куса Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Ілія Куса

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У Радбезі ООН спалахнули справжні дипломатичні баталії навколо питання поставок гуманітарної допомоги в Сирію

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Суть спора сводится к тому, что Россия выступает против поставок гуманитарки в обход официальных сирийских властей, через 3-4 погранперехода, расположенных на неподконтрольных территориях.



Однако США и их союзники, которые в 2014 году предложили эту схему, выступают против того, чтобы поставлять гуманитарку через сотрудничество с официальным правительством.



Соответственно, за последние 2 дня стороны заблочили резолюции друг друга, и сейчас у них остались сутки на то, чтобы договориться о новом формате поставок. В противном случае, доставка гуманитарной помощи просто прекратится.



Российские представители свою позицию объясняют так: ситуация в этом году отличается от той, что была 6 лет назад, а сирийские власти контролируют большую часть территории страны, и с ними, хочешь или не хочешь, но обязаны сотрудничать, поскольку значительная часть тех, кто нуждается в гуманитарке, проживают на правительственной территории.



Позиция американцев и европейцев исходит из старой парадигмы отношения к сирийскому правительству времен 2011-2013 годов (злобный, кровавый режим, с которым нельзя сотрудничать), а также интереса поддерживать лишь те территории, которые считаются «оппозиционными», куда в основном и попадает гуманитарка - это Идлиб и северо-восточные курдские районы.



Кроме того, Москва считает, что заработать должны официальные КПП и потому, что под видом гуманитарки на неподконтрольные территории доставляют оружие и деньги для боевиков.



В качестве компромисса, Россия предлагает оставить открытым лишь один КПП «Баб Аль-Гауа» в провинции Идлиб на турецко-сирийской границе. Он нужен, поскольку миллионы сирийских переселенцев проживают в лагерях беженцев именно в Идлибе.



Впрочем, проект резолюции РФ все равно завалили в Совбезе. Завтра стороны либо выйдут на какой-то компромисс, либо гуманитарка для Сирии закончится, и придется думать, что делать дальше, ибо жизнь для беженцев станет еще более невыносимой.

Джерело: блог Іллі Куси

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