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    Технології

    Facebook блокуватиме дискримінаційну рекламу

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    Компанія погодилася створити окремий рекламний портал для розміщення інформації про житло, роботу і кредитування - Facebook блокуватиме дискримінаційну рекламу
    Компанія погодилася створити окремий рекламний портал для розміщення інформації про житло, роботу і кредитування

    Рекламодавцям не дозволять націлюватися на користувачів за ознакою раси, статі, віку і поштового індексу, - Facebook

    Facebook блокуватиме рекламу контенту, що дискримінує людей за різними ознаками. Про це повідомляє The Guardian.

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    «Facebook робить кроки до блокування дискримінаційної реклами житла, роботи і кредитів, не дозволяючи рекламодавцям націлюватися на користувачів за ознакою раси, статі, віку і поштового індексу», - йдеться в повідомленні.

    Американський союз громадянських свобод (ACLU) та інші правозахисні групи, які подавали на Facebook позов за порушення законодавства про цивільні права з рекламної практики, 19 березня заявили, що «радикальні зміни» обмежать дискримінаційний таргетинг реклами.

    Як зазначає видання, користувачі роками критикували соцмережу за «мікротаргетинг» реклами з дискримінацією за статевою ознакою, а також - раси і віку.

    На додачу до заборони дискримінаційної реклами Facebook також заблокує «будь-який докладний варіант таргетингу, що описує або з'являється у зв'язку з захищеними класами».

    Крім того, компанія погодилася створити окремий рекламний портал для розміщення інформації про житло, роботу і кредитування, щоб користувачі могли шукати й переглядати всі оголошення незалежно від того, чи були вони орієнтовані на цю інформацію.

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