У США зробили заяву щодо вчених які втекли з лабораторії Вухань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Люди з лабораторії Вухань і інших інститутів, які приїхали на Захід, зараз передають докази провини комуністичної партії Китаю» – радник Трампа

Західні спецслужби вибудовують звинувачення проти Китаю

Вчені лабораторії Вухань втекли на Захід і поділилися інформацією щодо походження коронавірусу, завдяки чому спецслужби вибудовують звинувачення проти Китаю. Про це розповів колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Стів Беннон, передає The Daily Mirror.

«Вони ще не дають коментарів ЗМІ, але люди з лабораторії Вухань і інших інститутів, які приїхали на Захід, зараз передають докази провини комуністичної партії Китаю (щодо появи коронавірусної інфекції). Я думаю, що люди будуть шоковані», – заявив Беннон.

На його думку, у західних спецслужб є переконливі докази провини Пекіна. Беннон розповів, що їх зокрема надали китайські вчені, «які тікають з країни з середини лютого».

29 квітня Трамп доручив американським спецслужбам розслідувати можливу змову Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаю. Є припущення, ніби ВООЗ знала про існування лабораторій в китайському місті Вухань.

В квітні, нобелівський лауреат з Франції Люк Монтаньє, який отримав міжнародну премію за відкриття ВІЛ, заявив, що коронавірус був створений в лабораторії. За його словами, SARS-CoV-2 розробили молекулярні біологи, додавши в нього частки ВІЛ в спробі створити вакцину проти СНІДу. Пізніше його версію підтвердив і російський вчений Петро Чумаков, який розповів, що фахівці Вуханьскої лабораторії робили «абсолютно божевільні речі».

До цього американський телеканал Fox News з посиланням на кілька джерел повідомив, що перший пацієнт, який заразився коронавірусом нового типу, був працівником лабораторії Вуханьского інституту вірусології. Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзяні у відповідь заявив, що версія про розробку коронавіруса SARS-CoV-2 в лабораторії в Вухані не має ніяких наукових підстав. США закликали Китай розкрити повну інформацію про першому зараженні вірусом.





Читайте також: