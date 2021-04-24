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    У США рекомендують зняти заборону на використання вакцини Johnson & Johnson

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    У США рекомендують зняти заборону на використання вакцини Johnson & Johnson

    Водночас комітет CDA радить попереджати про дуже незначний ризик утворення тромбів, небезпечних для життя.

    У Штатах рекомендують зняти заборону на використання вакцини Johnson & Johnson24.04.2021 02:54
    Консультативний комітет Центрів контролю і профілактики захворювань США рекомендував відновити вакцинацію препаратом американської компанії Johnson & Johnson після 11-денної паузи.

    Про це передає NBC News.

    Водночас комітет радить попереджати про дуже незначний ризик утворення тромбів, небезпечних для життя.

    Після рішення консультативного комітету остаточне рішення має ухвалити директор Центрів контролю і профілактики захворювань Рошель Валенська. За її словами, вона розраховує «швидко прийняти рішення».

    Нагадаємо: 13 квітня після кількох повідомлень про випадки утворення тромбів у головному мозку щеплених осіб використання у США вакцини Johnson & Johnson було зупинене.

    Теги: США вакцинація
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