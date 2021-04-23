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    В ЄС проконтролюють відведення російських військ від кордонів з Україною

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    Росія із 23 квітня починає частково відводити свої війська від українського кордон - В ЄС проконтролюють відведення російських військ від кордонів з Україною
    Росія із 23 квітня починає частково відводити свої війська від українського кордон
    Фото з відкритих джерел

    Єврокомісія закликала Росію переглянути рішення, згідно з яким частини акваторії Чорного моря буде закрита

    В Європейській комісії пообіцяли простежити за відведенням російських військ від кордонів з Україною. Про це заявив представник органу в розмові з Reuters.

    «ЄС важливо все, що буде відбуватися на землі з сьогоднішнього дня», – наголошується в повідомленні.

    Крім того, Єврокомісія закликала Росію переглянути рішення, згідно з яким частини акваторії Чорного моря буде закрита. Йдеться про ділянку в районі Криму. Орган в черговий раз висловив прихильність «суверенітету і територіальній єдності України».

    Нагадаємо, 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія із 23 квітня почне частково відводити свої війська від українського кордону. За його словами, «всі поставлені цілі досягнуті». Шойгу назвав перекидання великої частини російських військ на південні рубежі РФ «раптовою перевіркою».

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    Теги: ЄС Росія міністр Єврокомісія війна військова техніка Сергій Шойгу
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