Росія завершила «раптову перевірку» і відводить частину військ від українських кордонів

Глава Міноборони РФ доручив, щоб із 23 квітня війська повернулися в пункти постійної дислокації

Росія із 23 квітня почне частково відводити свої війська від українського кордону. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що ухвалив рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах. За його словами, «всі поставлені цілі досягнуті», повідомляє ТАСС.

Шойгу назвав перекидання великої частини російських військ на південні рубежі РФ «раптовою перевіркою».

«Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах», – сказав він.

Глава Міноборони РФ доручив генеральному штабу, командувачем військами військових округів і повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації.

Раніше Шойгу пояснив посилення військ на півдні країни спробою Північноатлантичного альянсу «протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя».

Тим часом, в окупованому Криму 22 квітня пройдуть навчання за участю бойових кораблів і суден російського Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, а також ВДВ, ВПС і ППО.