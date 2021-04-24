Німецька перекладачка стала першою лауреаткою премії Drahomán Prize

Загалом на здобуття премії Drahomán Prize за 2020 рік було номіновано 27 перекладачів і перекладачок із 14 країн

Першою лауреаткою премії Drahomán Prize для перекладачів української літератури мовами світу стала Клаудія Дате з Німеччини. Ім’я переможниці оголосили 23 квітня у київському Театрі на Подолі.

Клаудія Дате є координаторкою проєкту, присвяченого літературному перекладу, в Тюбінгенському університеті. Завдяки їй німецькою мовою зазвучали твори Сергія Жадана, Олександра Ірванця, Тані Малярчук, Віктора Неборака, Марії Матіос, Андрія Куркова, Наталі Ворожбит та багатьох інших українських авторів.

На премію Drahomán Prize її було номіновано з перекладами німецькою мовою поетичної збірки Сергія Жадана «Антена» (видавництво Suhrkamp) та роману Олексія Чупи «Казки мого бомбосховища» (видавництво Haymon Verlag).

«Клаудія Дате вже давно і незмінно виходить незмірно далеко поза окреслення «достатньо хорошої перекладачки». Взірцева майстерність, виняткова компетентність, легендарна працездатність, самовідданість, широта обріїв, обізнаність з українською літературою – ба, досконале знання її процесів зсередини – визначають її перекладацьку творчість», – прокоментував рішення Капітули (журі – ред.)один із її членів – перекладач Юрій Прохасько.

Загалом на здобуття премії Drahomán Prize за 2020 рік було номіновано 27 перекладачів і перекладачок із 14 країн, серед яких – Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Чехія, Італія, Сербія, Греція, Болгарія, Північна Македонія, США, Австралія, Бразилія та Ліван.

Премію Drahomán Prize заснували Український інститут, Український ПЕН та Український інститут книги з метою підтримати і відзначити перекладачів з української мови на мови світу. Відзнака вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.