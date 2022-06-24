Падіння російського ІЛ-76: літак розламався на кілька частин (фото)

У результаті катастрофи загинули четверо людей

Російський військово-транспортний літак ІЛ-76 без вантажу здійснив жорстку посадку в Рязанській області через несправність двигуна під час тренувального польоту. Про це повідомило міноборони РФ.

«Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було прийнято рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався», – йдеться в повідомленні

Російські Telegram-канали повідомляють, що літак вилетів з аеропорту Дягілєво і практично відразу загорівся.

Літак розламався на кілька частин, а фюзеляж був охоплений вогнем.

З’явилися кадри з місця падіння ІЛ-76.

До чотирьох збільшилася кількість загиблих під час аварії літака. Один із постраждалих помер у лікарні.

Літак при падінні в Рязані зачепив лінію електропередачі, тепер у дачному селищі немає світла.

Раніше повідомлялося, що російський військовий транспортний літак ІЛ-76 загорівся та впав у полі біля міста Рязань. На борту було дев'ятеро людей.

Нагадаємо, днями у Росії знову загадково зник літак.

Перед цим російський літак, що бомбив Донбас, розбився у Ростовській області.

Кілька днів тому у Бєлгородській області РФ впав літак.



