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  4. Падіння російського ІЛ-76: літак розламався на кілька частин (фото)
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    Соціум

    Падіння російського ІЛ-76: літак розламався на кілька частин (фото)

    Падіння російського ІЛ-76: літак розламався на кілька частин (фото)
    фото із соцмережі

    У результаті катастрофи загинули четверо людей

    Російський військово-транспортний літак ІЛ-76 без вантажу здійснив жорстку посадку в Рязанській області через несправність двигуна під час тренувального польоту. Про це повідомило міноборони РФ.

    «Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було прийнято рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався», – йдеться в повідомленні

    Російські Telegram-канали повідомляють, що літак вилетів з аеропорту Дягілєво і практично відразу загорівся.

    Літак розламався на кілька частин, а фюзеляж був охоплений вогнем.

    З’явилися кадри з місця падіння ІЛ-76.

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    Падіння російського ІЛ-76: літак розламався на кілька частин (фото)
    Падіння російського ІЛ-76: літак розламався на кілька частин (фото)
    Падіння російського ІЛ-76: літак розламався на кілька частин (фото)
    Падіння російського ІЛ-76: літак розламався на кілька частин (фото)

    До чотирьох збільшилася кількість загиблих під час аварії літака. Один із постраждалих помер у лікарні.

    Літак при падінні в Рязані зачепив лінію електропередачі, тепер у дачному селищі немає світла.

    Раніше повідомлялося, що російський військовий транспортний літак ІЛ-76 загорівся та впав у полі біля міста Рязань. На борту було дев'ятеро людей.

    Нагадаємо, днями у Росії знову загадково зник літак.

    Перед цим російський літак, що бомбив Донбас, розбився у Ростовській області.

    Кілька днів тому у Бєлгородській області РФ впав літак.


    Теги: росія окупанти катастрофа війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Падіння російського ІЛ-76: літак розламався на кілька частин (фото)