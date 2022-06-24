Падіння російського ІЛ-76: літак розламався на кілька частин (фото)
У результаті катастрофи загинули четверо людей
Російський військово-транспортний літак ІЛ-76 без вантажу здійснив жорстку посадку в Рязанській області через несправність двигуна під час тренувального польоту. Про це повідомило міноборони РФ.
«Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було прийнято рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався», – йдеться в повідомленні
Російські Telegram-канали повідомляють, що літак вилетів з аеропорту Дягілєво і практично відразу загорівся.
Літак розламався на кілька частин, а фюзеляж був охоплений вогнем.
З’явилися кадри з місця падіння ІЛ-76.
До чотирьох збільшилася кількість загиблих під час аварії літака. Один із постраждалих помер у лікарні.
Літак при падінні в Рязані зачепив лінію електропередачі, тепер у дачному селищі немає світла.
Раніше повідомлялося, що російський військовий транспортний літак ІЛ-76 загорівся та впав у полі біля міста Рязань. На борту було дев'ятеро людей.
Нагадаємо, днями у Росії знову загадково зник літак.
Перед цим російський літак, що бомбив Донбас, розбився у Ростовській області.
Кілька днів тому у Бєлгородській області РФ впав літак.