У Росії знову загадково зник літак
За попередньою інформацією Ан-30 розбився в Якутії під час заходу на посадку
У Росії вдруге за дві доби зник літак повітряного спостереження та аерофотозйомки Ан-30. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на джерело.
«Не вдається встановити зв'язок із літаком Ан-30 в Оленекському районі. Розпочато пошуки», - заявив співрозмовник агенства.
Джерело в авіадиспетчерських службах повідомило, що Ан-30 розбився в Якутії під час заходу на посадку.
У МНС РФ було організовано пошуки літака Ан-30М, який зник із радарів, екіпаж якого не вийшов на зв'язок у середу.
За даними рятувальників, борт виконував комерційний рейс, вилетів за маршрутом Якутськ – Оленек, але не прибув у призначений час в аеропорт населеного пункту Оленек і зник із радарів.
Востаннє борт виходив на зв'язок за
Нагадаємо, це вже другий літак за дві доби, який зник у Якутії. У вівторок вранці, 21 червня, стало відомо про зникнення літака Ан-2 з двома членами екіпажу та одним пасажиром на борту – борт ще не знайдено.
Нагадаємо, 17 червня у Бєлгородській області РФ впав літак. За попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.
До слова, українські військові оприлюднили відео з пілотом збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися.