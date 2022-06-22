У Росії знову загадково зник літак

За попередньою інформацією Ан-30 розбився в Якутії під час заходу на посадку

У Росії вдруге за дві доби зник літак повітряного спостереження та аерофотозйомки Ан-30. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на джерело.

«Не вдається встановити зв'язок із літаком Ан-30 в Оленекському районі. Розпочато пошуки», - заявив співрозмовник агенства.

Джерело в авіадиспетчерських службах повідомило, що Ан-30 розбився в Якутії під час заходу на посадку.

У МНС РФ було організовано пошуки літака Ан-30М, який зник із радарів, екіпаж якого не вийшов на зв'язок у середу.

За даними рятувальників, борт виконував комерційний рейс, вилетів за маршрутом Якутськ – Оленек, але не прибув у призначений час в аеропорт населеного пункту Оленек і зник із радарів.

Востаннє борт виходив на зв'язок за 30 км від селища Оленек. Аварійний маяк не спрацьовував. На борту літака, за попередньою інформацією, перебувало семеро людей.

Нагадаємо, це вже другий літак за дві доби, який зник у Якутії. У вівторок вранці, 21 червня, стало відомо про зникнення літака Ан-2 з двома членами екіпажу та одним пасажиром на борту – борт ще не знайдено.

Нагадаємо, 17 червня у Бєлгородській області РФ впав літак. За попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.

До слова, українські військові оприлюднили відео з пілотом збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися.