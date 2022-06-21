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    Соціум

    Російський літак, що бомбив Донбас, розбився у Ростовській області

    Впав уже другий Су-25 у Росії за останні кілька днів - Російський літак, що бомбив Донбас, розбився у Ростовській області
    Впав уже другий Су-25 у Росії за останні кілька днів
    фото з відкритих джерел

    Штурмовик зачепив лінії електропередач

    У Ростовській області розбився російський штурмовик Су-25. Про авіакатастрофу повідомляє Baza.

    За попередніми даними, причиною катастрофи могла стати помилка пілотування – літак міг зачепити дроти лінії електропередач.

    Уточнюється, що на місці працюють екстрені служби. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає.

    Нагадаємо, що 17 червня в Бєлгородській області, що межує з Україною, розбився аналогічний літак. За даними прес-служби Західного військового округу, пілот Су-25 встиг катапультуватися.

    Нагадаємо, раніше у небі над Донеччиною українські захисники збили російський винищувач Су-25. Згодом стало відомо, що пілот збитого російського Су-25 встиг катапультуватися і його взяли в полон українські захисники.

    Пілотом російського літака Су-25, якого 18 червня воїни 72-ї бригади збили під Світлодарськом, є майор ВКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії «Вагнер», та бере участь у вбивстві українців за зарплату найманця – 205 тис. руб. на місяць.

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    Теги: росія війна літак Україна #stoprussia
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    Російський літак, що бомбив Донбас, розбився у Ростовській області