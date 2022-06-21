Російський літак, що бомбив Донбас, розбився у Ростовській області

Впав уже другий Су-25 у Росії за останні кілька днів

Штурмовик зачепив лінії електропередач

У Ростовській області розбився російський штурмовик Су-25. Про авіакатастрофу повідомляє Baza.

За попередніми даними, причиною катастрофи могла стати помилка пілотування – літак міг зачепити дроти лінії електропередач.

Уточнюється, що на місці працюють екстрені служби. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що 17 червня в Бєлгородській області, що межує з Україною, розбився аналогічний літак. За даними прес-служби Західного військового округу, пілот Су-25 встиг катапультуватися.

Нагадаємо, раніше у небі над Донеччиною українські захисники збили російський винищувач Су-25. Згодом стало відомо, що пілот збитого російського Су-25 встиг катапультуватися і його взяли в полон українські захисники.

Пілотом російського літака Су-25, якого 18 червня воїни 72-ї бригади збили під Світлодарськом, є майор ВКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії «Вагнер», та бере участь у вбивстві українців за зарплату найманця – 205 тис. руб. на місяць.