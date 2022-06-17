У Бєлгородській області РФ впав літак (відео)

Пілот авіасудна вижив

У Бєлгородській області РФ впав літак. Про це повідомили місцеві Telegram-канали 17 червня.

Ймовірно, мова йде про російських пілотів. Подробиці поки не повідомляються.

Судячи з відео з імовірного місця авіатрощі, яке оприлюднили російські пабліки, літак – Су-25.

Як пишуть очевидці, пілот живий.

Російські ЗМІ пишуть, що впав військовий літак у Корочанському районі. За попередніми даними, літак зачепив елентрооопору. Зараз місце аварії оточене поліцією.

За попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.

Нагадаємо, днями Повітряні сили «приземлили» ще один ворожий винищувач Су-34.

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