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    У Бєлгородській області РФ впав літак (відео)

    Начебто звалився російський&nbsp;Су-25 - У Бєлгородській області РФ впав літак (відео)
    Начебто звалився російський Су-25
    скріншот із відео

    Пілот авіасудна вижив

    У Бєлгородській області РФ впав літак. Про це повідомили місцеві Telegram-канали 17 червня.

    Ймовірно, мова йде про російських пілотів. Подробиці поки не повідомляються.

    Судячи з відео з імовірного місця авіатрощі, яке оприлюднили російські пабліки, літак – Су-25.

    Як пишуть очевидці, пілот живий.

    Російські ЗМІ пишуть, що впав військовий літак у Корочанському районі. За попередніми даними, літак зачепив елентрооопору. Зараз місце аварії оточене поліцією.

    За попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.

    Нагадаємо, днями Повітряні сили «приземлили» ще один ворожий винищувач Су-34.

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    Теги: росія окупанти війна мова літак Україна окупація #stoprussia
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    У Бєлгородській області РФ впав літак (відео)