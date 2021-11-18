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    Головний інфекціоніст США розповів, коли погіршиться ситуація із поширенням Covid-19

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    Найбільш уразливими, попередив Фаучі, будуть громадяни, які не вакцинувалися від коронавірусу - Головний інфекціоніст США розповів, коли погіршиться ситуація із поширенням Covid-19
    Найбільш уразливими, попередив Фаучі, будуть громадяни, які не вакцинувалися від коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Особливе занепокоєння, за словами інфекціоніста, викликають майбутні свята

    Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі попередив, що взимку ситуація з поширенням коронавірусу в США може погіршитися. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу ABC.

    На думку Фаучі, кількість тих, хто заразився, зростатиме через підвищену активність дельта-штаму. Крім того, на темпи поширення інфекції впливатиме ослаблений імунітет. Найбільш уразливими, попередив Фаучі, будуть громадяни, які не вакцинувалися від коронавірусу.

    Особливе занепокоєння, за словами інфекціоніста, викликають майбутні свята – День подяки та Різдво, коли американці з усієї країни почнуть їздити в інші штати та зустрічатися з родичами.

    Тим часом, в Україні зростає кількість хворих на Covid-19: за добу понад 20 тисяч нових випадків.

    Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

    Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

    Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

    Читайте також: Федір Лапій: Вакцинованих від Сovid-19 дітей в Україні більше 2 тис. Ускладнень не зафіксовано


    Теги: США свята карантин щеплення імунітет вакцинація коронавірус Федір Лапій
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    Головний інфекціоніст США розповів, коли погіршиться ситуація із поширенням Covid-19