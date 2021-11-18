Головний інфекціоніст США розповів, коли погіршиться ситуація із поширенням Covid-19
Особливе занепокоєння, за словами інфекціоніста, викликають майбутні свята
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі попередив, що взимку ситуація з поширенням коронавірусу в США може погіршитися. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу ABC.
На думку Фаучі, кількість тих, хто заразився, зростатиме через підвищену активність дельта-штаму. Крім того, на темпи поширення інфекції впливатиме ослаблений імунітет. Найбільш уразливими, попередив Фаучі, будуть громадяни, які не вакцинувалися від коронавірусу.
Особливе занепокоєння, за словами інфекціоніста, викликають майбутні свята – День подяки та Різдво, коли американці з усієї країни почнуть їздити в інші штати та зустрічатися з родичами.
Тим часом, в Україні зростає кількість хворих на Covid-19: за добу понад 20 тисяч нових випадків.
Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.
Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.
Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.