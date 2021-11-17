Федір Лапій: Вакцинованих від Сovid-19 дітей в Україні більше 2 тис. Ускладнень не зафіксовано

Лапій: «І до, і після вакцинації не потрібно визначати антитіла»

«Лікарі, які призначають зайві аналізи перед вакцинацією, не зовсім компетентні»

Міністерство охорони здоров'я України ухвалило рішення дозволити вакцинацію від коронавірусу дітей 12-17 років. Для цього використовується вакцина виробництва Pfizer/BioNTech. Якщо раніше була дозволена вакцинація лише дітей із пріоритетної групи – із супутніми захворюваннями, ризиком важкого перебігу, то нині можна щепити всіх.

Про особливості вакцинації дітей, підготовку до щеплення, а також про можливі його наслідки в інтерв'ю «Главкому» розказав лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Попри те, що МОЗ видано Наказ, який затверджує, яких дітей і за яких умов можна щепити, педіатри часто призначають додаткові аналізи. Чому?

На превеликий жаль, це одна з основних причин, чому ми маємо такі великі прогалини з вакцинацією в Україні. Нехай колеги на мене не ображаються, але саме медичні працівники, я не кажу про всіх, – це, мабуть, найслабша ланка у процесі захисту українців шляхом вакцинації.

По-перше, є чіткі рекомендації МОЗ, закріплені Наказом: діти з 12 років можуть бути вакциновані за бажанням батьків. По-друге, для цього використовується вакцина Pfizer/Biotech. По-третє, оскільки в пунктах щеплення масової вакцинації не завжди працюють лікарі, які мають право на огляд, консультування дітей, то існує наступна процедура: батьки повинні звернутися до педіатра або до сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, який консультує, оглядає та скеровує дитину на вакцинацію. Якщо в амбулаторії, де працює сімейний лікар, проводиться вакцинація, то немає проблем зробити щеплення там.

Чи потрібно перед вакцинацією здавати загальний аналіз крові? Ні!

Чи потрібно обстежуватися на антитіла до Covid-19? Ні. І до, і після вакцинації не потрібно визначати антитіла. Вакцинація не проводиться з орієнтуванням на антитіла до Covid-19. Це чіткі рекомендації МОЗ. Тому тут я можу сказати, що колеги, які призначають зайві аналізи перед вакцинацією, не зовсім компетентні.

До речі, цю процедуру можна пройти і в приватному медичному центрі. Вакцини надаються державою безоплатно, і держава сплачує приватному медичному центру за послугу вакцинації. У Києві, зокрема, є маленькі приватні амбулаторії, де працюють лікарі-ФОПи, і вони роблять щеплення з великим успіхом.

Чи існують випадки, коли дітям все ж потрібно здавати якісь аналізи перед вакцинацією?

Якщо дитина належить до групи ризику тяжкого перебігу Covid-19, тобто має тяжку обтяжливу супутню патологію, вона потребує тих аналізів, які призначає лікар з приводу її патології. Але ці аналізи не стосуються питання вакцинації. Якщо, наприклад, дитина з ВІЛ-інфекцією, вона потребує ведення з приводу ВІЛ-інфекції. Отже, дитина періодично повинна здавати певні аналізи, якщо вона отримує терапію. Те само можна сказати про ведення дитини із цукровим діабетом, наприклад. Чи це має стосунок до вакцинації? Ні. Якщо так склалося, що плановий огляд з приводу супутнього стану збігаються у часі з візитом з приводу вакцинації і є необхідність пройти ті чи інші аналізи, то лікар, звісно, може призначити їх і використати можливість оглянути дитину.

Нагадаю, умовою для проведення вакцинації дитини, яка не належить до групи ризику, є наявність профілактичних щеплень у неї відповідно до календаря вакцинації.

Детальніше про це читайте тут: Вакцинація дітей від Сovid-19. Що потрібно знати батькам

Це медична чи виховна вимога?

Це свідома виховна вимога. У період пандемії особливо погіршилася вакцинація дітей відповідно до календаря щеплень. Якщо дитина входить до групи ризику щодо вакцинації з приводу тяжкого перебігу Covid-19, то порушення календаря щеплень не береться до уваги взагалі. Але якщо ми говоримо про ситуацію, коли діти не з групи ризику тяжкого перебігу Covid-19, а їхні батьки свідомо хочуть захистити її від коронавірусної інфекції шляхом вакцинації, як правило, у подібних випадках немає проблем з календарем щеплень. Однак ми розуміємо, що є і не зовсім свідомі батьки, які нехтують захистом проти інших інфекційних хвороб, але зібралися поїхати відпочивати на гірськолижні курорти, припустимо, до Австрії, Швейцарії або Франції, країни, які можуть вимагати наявність вакцинації дитини з 12 років. Тобто батьки хочуть щепити дитину не заради її життя та здоров'я, а заради поїздки. У таких випадках ми вдаємося до певного примусу: шановні батьки, подумайте, що ваша дитина потребує захисту і від інших інфекційних хвороб.

Календар профілактичних щеплень

Чи розглядає технічна група можливість запровадження щеплення дітей від 12 років вакциною Coronavac? У Китаї, наприклад, цю вакцину застосовують для дітей від трьох років.

Ми, звичайно, можемо розглядати таку можливість, але потрібно розрізняти сфери повноважень. Вакцина, яка використовується в Україні, повинна мати в інструкції дозвіл на використання у дітей, наприклад, з 12 років, з п’яти або з трьох років. Для того, щоб в інструкції прописати цей дозвіл, виробник або представник виробника вакцини мають подати заявку в Україні на реєстрацію препарату.

Перш ніж розглядати Coronavac для вакцинації дітей до 18 років, мають бути внесені зміни в інструкцію до цього препарату. В інших країнах працюють інші процедури. В Україні ж є верховенство інструкції. Міністерство лише розглядає подані документи. Експерти в державному експертному центрі, які оцінюють повноту цих даних, якість цих даних, і саме вони, а не НТГІ, дають рекомендації щодо цього МОЗу.

Кілька приватних клінік, які заявляють, що вакцинують дітей від Covid-19, роблять щеплення тільки дітям після 17 років. Вони так перестраховуються чи, скажімо, просто не отримали ще препарати з потрібним дозуванням?

Доза вакцини Pfizer/Biotech для використання для дітей з 12 років не відрізняється від «дорослої» дози. Для цієї вакцини дітям від п’яти до 11 років використовується менше дозування, але поки що у нас Pfizer Biotech і не дозволена для дітей до 12.

Можливо, у цих приватних клініках відсутня саме ця вакцина, тому вони вакцинують іншими препаратами. Можливо, керівництво цих клінік досі не знає, що можна вакцинувати дітей, бо, як показує практика, далеко не всі медичні працівники володіють актуальною інформацією. Можливий і третій варіант: приватні клініки просто не хочуть «зв'язуватися» з дітьми. Я точно знаю, що певні приватні клініки у столиці вакцинують дітей без проблем з 12 років.

Чи фіксувалися якісь ускладнення в Україні у дітей без супутніх хвороб після вакцинації від Covid-19?

Наразі я не готовий відповісти. Поки що вакцинованих дітей в Україні трохи більше двох тисяч, і повідомлень про ускладнення не було.

Я хочу нагадати, що повідомляти про несприятливі події після імунізації можуть не лише медичні працівники, а і пацієнти. На сайті державного експертного центру МОЗу є спеціальний розділ, куди можуть надходити повідомлення від пацієнтів або їх представників.

Ця інформація ретельно аналізується, береться до уваги, перевіряється, щоб уникнути фейкових повідомлень.

Така система працює і в інших країнах: повідомлення передають і медичні працівники, і пацієнти.

Наталія Сокирчук, «Главком»