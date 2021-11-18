В Україні зростає кількість хворих на Covid-19: за добу понад 20 тисяч нових випадків

Від ускладнень захворювання в Україні вчора померли 752 людини

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у понад 20,5 тис. людей. Від ускладнень хвороби померли 752 пацієнта. Найбільше нових випадків медики зафіксували у Дніпропетровській області та Києві.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, вчора з підозрою або діагнозом ковід госпіталізували 3 907 українців. За офіційними даними у середу одужали 19,3 тис. осіб.

Протестували методом ПЛР – 56,1 тис. осіб, методом ІФА – 13,8 тис., експрес-тестами – 44,2 тис.

Графіка МОЗ

За весь час пандемії в Україні захворіли – понад 3,2 млн осіб; одужали – 2,7 млн осіб; летальних випадків – 79,5 тис.

Найбільше нових випадків за добу в Дніпропетровській області (+1892), Києві (+1483), Донецькій області (+1203).

Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

Як відомо, від сьогодні Вінниччина перейшла у «червону» зону. З 18 листопада забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Тим часом Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів.







