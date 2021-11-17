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    Повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах – МОЗ

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    Обмеження для &laquo;жовтих&raquo; зон можуть посилити - Повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах – МОЗ
    Обмеження для «жовтих» зон можуть посилити
    фото: glavcom.ua

    Наразі у «жовтій» зоні вимагають сертифікат про щеплення однією дозою вакцини

    Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

    Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

    «Зміни будуть передбачати, що і в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів», – заявив міністр.

    Зазначимо, що наразі у «жовтій» від працівників та відвідувачів закладів та установ вимагають мати «жовтий» covid-сертифікат. Його видають у разі щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусу.

    Напередодні Ляшко спрогнозував, коли регіони виходитимуть із «червоної» зони. Станом на сьогодні до «червоної» зони карантинних обмежень віднесено 18 регіонів, а з 18 листопада «червоною» стане ще й Вінниччина.

    Тим часом майже 800 українців вчора померли від Covid-19: МОЗ оприлюднив свіжу статистику.

    Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

    Також у міністерстві попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я карантин щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах – МОЗ