Повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах – МОЗ
Наразі у «жовтій» зоні вимагають сертифікат про щеплення однією дозою вакцини
Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.
«Зміни будуть передбачати, що і в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів», – заявив міністр.
Зазначимо, що наразі у «жовтій» від працівників та відвідувачів закладів та установ вимагають мати «жовтий» covid-сертифікат. Його видають у разі щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусу.
Напередодні Ляшко спрогнозував, коли регіони виходитимуть із «червоної» зони. Станом на сьогодні до «червоної» зони карантинних обмежень віднесено 18 регіонів, а з 18 листопада «червоною» стане ще й Вінниччина.
Тим часом майже 800 українців вчора померли від Covid-19: МОЗ оприлюднив свіжу статистику.
Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.
Також у міністерстві попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.
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