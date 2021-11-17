Повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах – МОЗ

Наразі у «жовтій» зоні вимагають сертифікат про щеплення однією дозою вакцини

Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

«Зміни будуть передбачати, що і в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів», – заявив міністр.

Зазначимо, що наразі у «жовтій» від працівників та відвідувачів закладів та установ вимагають мати «жовтий» covid-сертифікат. Його видають у разі щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусу.

Напередодні Ляшко спрогнозував, коли регіони виходитимуть із «червоної» зони. Станом на сьогодні до «червоної» зони карантинних обмежень віднесено 18 регіонів, а з 18 листопада «червоною» стане ще й Вінниччина.

Тим часом майже 800 українців вчора померли від Covid-19: МОЗ оприлюднив свіжу статистику.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також у міністерстві попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.

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