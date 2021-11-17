МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення

Принаймні першу дозу вакцини отримали 40% українців віком від 18 років

Введення другої дози вакцини від коронавірусного захворювання Covid-19 пропустили понад 600 тисяч українців, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 17 листопада.

«Наразі понад 600 тисяч українців ще не дійшли за своєю другою дозою, попри те, що час її введення вже прийшов», – сказав міністр.

Він закликав людей не зволікати із введенням другої дози вакцини, бо «лише так вакцина буде захищати здоров’я і життя».

Графіка МОЗ

За даними міністра, станом на 17 листопада принаймні першу дозу вакцини отримали 40% українців віком від 18 років.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

Тим часом майже 800 українців вчора померли від Covid-19: МОЗ оприлюднив свіжу статистику.

У міністерстві попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.

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