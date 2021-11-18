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    МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом

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    Тепер стаціонарному лікуванню підлягають українці старше 60 років, у яких хвороба протікає в середній тяжкості - МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом
    Тепер стаціонарному лікуванню підлягають українці старше 60 років, у яких хвороба протікає в середній тяжкості
    фото: news.24tv.ua

    До цього в стандарті не було умов віку пацієнта

    МОЗ доповнив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом – тепер стаціонарному лікуванню підлягають українці віком від 60 років, у яких хвороба протікає в середній тяжкості. Про це йдеться у відповідному наказівідомства.

    Новим наказом вносяться зміни до Стандарту стаціонарного лікування пацієнтів із Covid-19. До переліку підстав для госпіталізації додали пункт, згідно з яким необхідно госпіталізувати пацієнтів віком від 60 років із середньою тяжкістю перебігу хвороби.

    До цього в стандарті не було умов віку пацієнта. Пацієнтів із середньою тяжкістю перебігу госпіталізували лише за наявності ознак пневмонії та/або дихальної недостатності –- збільшення частоти дихальних рухів вище від норми, кровохаркання, сатурацією менш ніж 93%.

    До слова, МОЗ України пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

    Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

    Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я лікар українці хвороби щеплення коронавірус
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    МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом