МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом

Тепер стаціонарному лікуванню підлягають українці старше 60 років, у яких хвороба протікає в середній тяжкості

До цього в стандарті не було умов віку пацієнта

МОЗ доповнив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом – тепер стаціонарному лікуванню підлягають українці віком від 60 років, у яких хвороба протікає в середній тяжкості. Про це йдеться у відповідному наказі відомства.

Новим наказом вносяться зміни до Стандарту стаціонарного лікування пацієнтів із Covid-19. До переліку підстав для госпіталізації додали пункт, згідно з яким необхідно госпіталізувати пацієнтів віком від 60 років із середньою тяжкістю перебігу хвороби.

До цього в стандарті не було умов віку пацієнта. Пацієнтів із середньою тяжкістю перебігу госпіталізували лише за наявності ознак пневмонії та/або дихальної недостатності –- збільшення частоти дихальних рухів вище від норми, кровохаркання, сатурацією менш ніж 93%.

До слова, МОЗ України пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.