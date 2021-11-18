МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом
До цього в стандарті не було умов віку пацієнта
Новим наказом вносяться зміни до Стандарту стаціонарного лікування пацієнтів із Covid-19. До переліку підстав для госпіталізації додали пункт, згідно з яким необхідно госпіталізувати пацієнтів віком від 60 років із середньою тяжкістю перебігу хвороби.
До цього в стандарті не було умов віку пацієнта. Пацієнтів із середньою тяжкістю перебігу госпіталізували лише за наявності ознак пневмонії та/або дихальної недостатності –- збільшення частоти дихальних рухів вище від норми, кровохаркання, сатурацією менш ніж 93%.
До слова, МОЗ України пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.
Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.
Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.