Папа Римський виписаний із лікарні

Папа Франциск привітався з людьми, які чекали на нього біля лікарні

Папа Франциск потрапив до лікарні з бронхітом інфекційного походження

У суботу, 1 квітня, Папа Франциск був виписаний із лікарні ім. Аґостіно Джемеллі. Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу.

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Перед тим, як залишити медичний заклад, який є осередком Медичного факультету Італійського Католицького Університету, Папа Франциск привітався з ректором Франко Анеллі та його помічниками, з генеральним директором лікарні Марко Елефанті та з медичним персоналом, який опікувався ним під час госпіталізації.

Перед від’їздом, вийшовши з автомобіля, Папа також привітався з людьми, які чекали на нього назовні. Він обійняв пару, яка цієї ночі втратила доньку, проказавши разом з ними молитву.

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З лікарні Папа від’їхав до базиліки Santa Maria Maggiore. Перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani він підніс особливу молитву за дітей, яких напередодні відвідував у відділенні Педіатричної онкології та дитячої нейрохірургії, а також за усіх хворих і тих, хто страждає через недугу та втрату своїх близьких.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск був госпіталізований 29 березня з респіраторною інфекцією після того, як останніми днями відчував ускладнене дихання.