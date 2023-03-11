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Папа Римський назвав умову, за якої відвідає Київ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Папа Римський назвав умову, за якої відвідає Київ
Папа Римський готовий відвідати Україну, але є умова
фото з відкритих джерел

Понтифік хоче здійснити візит до столиці України та Росії

Папа Римський Франциск готовий завітати до Києва, але тільки якщо потім він поїде до Москви. Таку заяву понтифік зробив в інтерв'ю La Nacion.

Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки до Москви. Я поїду в обидва місця або в жодне», – заявив він.

При цьому Папа Римський додав, що поїздка до столиці Росії для нього «не є неможливою».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вважає, що не лише Росія зацікавлена у війні в Україні. Як зазначив Папа Франциск, з минулого століття було три світові війни: 1914-1918 років, 1939-1945 років і сьогоднішня російсько-українська війна, яку він теж вважає «світовою».

Також нещодавно Папа Франциск зробив неоднозначну заяву про «перемогу на руїнах».

До слова, експерти підрахували, скільки воєн «миролюбива» Росія розпочала після Другої світової війни. 

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Теги: росія Папа Римський війна

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