Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври

Понтифік закликає сторони конфлікту поважати релігійні місця

Папа Римський Франциск висловив свою занепокоєння у зв’язку з тим, що зараз відбувається навколо Києво-Печерської лаври. Він закликав поважати місця релігійного поклоніння. Про це Папа Римський сказав у ході колективної аудієнції у середу, 15 березня.

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«Я прошу сторони конфлікту поважати релігійні місця. Люди будь-якої конфесії, які присвячують себе молитві, є підтримкою для народу Божого», – наголосив Папа.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.

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Глава Російської православної церкви фактично визнав підпорядкованість так званої УПЦ МП Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври.

Крім того, міністр культури Ткаченко пригрозив Московській церкві кримінальною відповідальністю.

Нагадаємо, що в мережі з'явилися відео, як найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври.

До слова, на початку вторгнення РФ в Україну Папа Римський Франциск хотів зустрітися с Путіним, але йому відмовили в МЗС РФ. Папа також заявив, що війна в Україні вигідна не тільки Росії.