Папу Римського госпіталізовано з респіраторною інфекцією, деталі

Останні кілька днів Понтифіку було важко дихати

Папа Римський Франциск був госпіталізований у середу з респіраторною інфекцією після того, як останніми днями відчував утруднене дихання, і залишатиметься в римській лікарні протягом кількох днів, повідомляє Ватикан.

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86-річний Папа Римський, якому в молодості видалили частину однієї легені, не хворий на COVID-19, заявив речник Ватикану Маттео Бруні.

Госпіталізація стала першою після того, як Френсіс провів 10 днів у лікарні Джемеллі в липні 2021 року, коли йому видалили 33 сантиметри (13 дюймів) товстої кишки.

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Це негайно викликало питання про загальний стан здоров’я Понтифіка та його здатність відзначати напружені події Страсного тижня, які мають розпочатися цими вихідними з Вербної неділі.

Також речник Ватикану Маттео Бруні додав, що Френсіс мав проблеми з диханням останніми днями, і в середу поїхав до лікарні Джемеллі для аналізів.

«Аналізи показали респіраторну інфекцію (за винятком інфекції COVID-19), яка вимагатиме кількох днів лікування в лікарні.

Під час звичайної загальної аудієнції напередодні в середу Франциск виглядав у відносно гарній формі, хоча він сильно кривився, сідаючи та виходячи з «папамобіля». Але він, як завжди, їздив по площі, цілував немовлят і вітав вірян», – підкреслив Маттео Бруні.

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