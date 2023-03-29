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Папу Римського госпіталізовано з респіраторною інфекцією, деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Папу Римського госпіталізовано з респіраторною інфекцією, деталі
Папа Римський Франциск

Останні кілька днів Понтифіку було важко дихати 

Папа Римський Франциск був госпіталізований у середу з респіраторною інфекцією після того, як останніми днями відчував утруднене дихання, і залишатиметься в римській лікарні протягом кількох днів, повідомляє Ватикан.

86-річний Папа Римський, якому в молодості видалили частину однієї легені, не хворий на COVID-19, заявив речник Ватикану Маттео Бруні.

Госпіталізація стала першою після того, як Френсіс провів 10 днів у лікарні Джемеллі в липні 2021 року, коли йому видалили 33 сантиметри (13 дюймів) товстої кишки.

Це негайно викликало питання про загальний стан здоров’я Понтифіка та його здатність відзначати напружені події Страсного тижня, які мають розпочатися цими вихідними з Вербної неділі.

 Також речник Ватикану Маттео Бруні додав, що Френсіс мав проблеми з диханням останніми днями, і в середу поїхав до лікарні Джемеллі для аналізів.

«Аналізи показали респіраторну інфекцію (за винятком інфекції COVID-19), яка вимагатиме кількох днів лікування в лікарні.

Під час звичайної загальної аудієнції напередодні в середу Франциск виглядав у відносно гарній формі, хоча він сильно кривився, сідаючи та виходячи з «папамобіля». Але він, як завжди, їздив по площі, цілував немовлят і вітав вірян», – підкреслив Маттео Бруні.

Між іншим, Папа Римський Франциск прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври

Теги: Папа Римський Ватикан аналізи госпіталь

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