Папа Франциск охрестив немовля і повечеряв з персоналом медзакладу, де проходить лікування (відео)

Понтифіка зможуть виписати з лікарні вже сьогодні, а завтра очолити Євхаристію

Папа Римський Франциск, який перебуває у римській лікарні після госпіталізації 29 березня, може незабаром виписатися з медзакладу та взяти участь в богослужіннях на Вербну неділю, яку римо-католики святкують 2 квітня.

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Очікується, що Папу Франциска випишуть з лікарні вже в суботу, 1 квітня, а в неділю він очолить Євхаристійне богослужіння Пальмової неділі на площі Святого Петра.

Речник Апостольської Столиці Маттео Бруні опівдні 31 березня розповів, що «попередній день для понтифіка минув добре, згідно з нормальним клінічним перебігом».

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За словами Бруні, увечері 30 березня Папа Франциск повечеряв, з’ївши піцу разом з лікарями, медперсоналом, особистими помічниками та ватиканськими жандармами.

Уранці наступного дня Папа переглянув газети та взявся за роботу.

«Повернення Його Святості до «Дому святої Марти» передбачається протягом завтрашнього дня за результатами останніх аналізів, зроблених сьогодні вранці», — зазначив Бруні.

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Тим часом пресслужба Святого Престолу повідомила, що Папа Франциск після обіду 31 березня відвідав пацієнтів відділення дитячої онкології. Там глава католицької церкви охрестив кількатижневе немовля на ім’я Міґель Анхель.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск був госпіталізований у середу з респіраторною інфекцією після того, як останніми днями відчував утруднене дихання