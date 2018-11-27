Парламент Британії назвав дату голосування щодо Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британський парламент проведе голосування щодо Brexit 11 грудня

Засіданню передуватимуть п’ятиденні дебати

Британський парламент 26 листопада назвав дату голосування щодо Brexit – виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу.

Палата громад 11 грудня проведе голосування, якому передуватимуть п’ятиденні дебати.

Протягом наступних тижнів парламент має «детально вивчити угоду», а також «вислухати виборців й ухвалити рішення у національних інтересах» Британії, заявила британський прем’єр-міністр Тереза Мей.

Як повідомлялося, 14 листопада після бурхливих дебатів британський кабінет міністрів вирішив підтримати досягнуту раніше підсумкову угоду про вихід із ЄС.

Пізніше Єврокомісія оприлюднила протокол, погоджений представниками Великої Британії та ЄС у повному обсязі, який враховує особливості відносин між Ірландією та Північною Ірландією та містить гарантії, що за будь-яких умов між країнами не буде встановлено жорсткого кордону.