Парламент Британії не підтримав ініціативу Мей відтермінувати Brexit



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Проти поправки проголосували 315 членів парламенту

Парламент Великої Британії не підтримав ініціативу прем’єр-міністерки Терези Мей щодо відтермінування виходу країни з Євросоюзу.

Як повідомляється, парламент проголосував проти поправки, яка пропонує перенести терміни Brexit як мінімум на 3 місяці.

Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93.

Британські ЗМІ назвали голосування парламенту «ударом по авторитету» і поразкою Мей.

За підсумками голосування лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін висловив невдоволення у зв'язку з тим, що сама Мей в Палаті громад не була присутня. Він заявив, що Мей ігнорує парламент і намагається тягнути час.

Первісна угода Мей була відхилена британськими депутатами минулого місяця, але пізніше парламентарі спрогнозували невелику більшість для її угоди, якщо уряд вирішить питання ірландського кордону.

Нагадаємо, очільниця британського уряду Тереза Мей листом відповіла на попередні пропозиції лідера Лейбористської партії Джеремі Кербіна щодо того, як Велика Британія мала б виходити із ЄС, щоб консерватори могли розраховувати на підтримку лейбористів.