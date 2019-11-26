Парламент Греції відмовився відокремлювати церкву від держави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламент Греції проголосував проти повного відділення православної церкви від держави

Де-факто православна церква Греції вже відокремлена від держави, однак представники духовенства номінально вважаються держслужбовцями

Депутати парламенту Греції проголосували проти повного відділення православної церкви від держави.

Про це повідомляє Ekatimerini.

Пропозиція переглянути роль церкви в житті держави надійшла від лівої партії «Сіріза», але ліберально-консервативна партія «Нова демократія», що володіє зараз більшістю в парламенті, не схвалила цю ініціативу.

Де-факто православна церква Греції вже відокремлена від держави, однак представники духовенства досі отримують державні зарплати та номінально вважаються державними службовцями.

Нагадаємо, у листопаді митрополити Української церкви відслужили Божественну літургію у Греції.

Раніше глава Олександрійського патріархату Феодор вперше під час літургії, перелічуючи предстоятелів помісних православних церков, згадав митрополита Епіфанія.