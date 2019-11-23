Це вам не Янукович. У Помісній церкві втішені, що сподівання Московського патріархату на Зеленського не виправдались



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Президент Зеленський показав те, що декларував: він дійсно рівновіддалений від усіх церквов і не втручається в релігійні питання, - Євстратій (Зоря)

«Нема публічного потужного сприяння, як це було у часи попереднього президента, але нема й жодної протидії», - Євстратій Зоря

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) задоволений тим, що сподівання Москви і проросійських сил щодо Української православної церкви виявилися безпідставними. Про це архієпископ сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Це мені нагадує історію початку 90-х років, коли говорили, що Київський патріархат – це проект Кравчука. Мовляв, не буде Кравчука – не буде й Київського патріархату. Леонід Макарович давно вже не діючий президент, минуло 25 років, а Київський патріархат і УАПЦ лягли в основу УПЦ. Так само й тут», - говорить архієпископ.

За словами архієпископа УПЦ, інформаційно Москві було дуже вигідно подавати Українську церкву, як політичний проект попереднього президента.

«Один з головних напрямків протидії нашого визнання була риторика – мовляв, от ви зараз визнаєте цю церкву, а вона завтра розвалиться і зникне. Не ризикуйте, бо це суто політичний проект. Прийде нова влада і вона змінить своє ставлення. Нова влада буде сприяти т.з. канонічній церкві (Московській церкві, яка називає себе УПЦ (МП) – «Главком»). Тому не спішіть. Але влада показала: те, що вона задекларувала, вона дійсно виконує: вона рівновіддалена, вона не втручається в релігійні питання», - наголошує архієпископ Євстратій.

Водночас Зоря визнає, що нема «публічного потужного сприяння, як це було у часи попереднього президента, але нема й жодної протидії». «Таким чином, і внутрішньо, і зовнішньо УПЦ – це є помісна церква, яка буде існувати і розвиватися незалежно від політичних змін, незалежно від того, хто є при владі чи в опозиції», - стверджує архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

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