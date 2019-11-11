Визнання крокує світом. Митрополити Української церкви відслужили Божественну літургію у Греції



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Архієреї ПЦУ відправилися у перше велике паломництво до Греції після визнання Єдиної церкви України Елладської православної церквою

Українські священики розривають пута «руського міра»

Сьогодні,11 листопада 2019 року з благословення митрополита Халкіди Хризостома архієреї Православної церкви України митрополити Вінницький і Барський Симеон та Переяслав-Хмельницький Олександр служили Божественну літургію в храмі біля мощів святого праведного Іоана Руського.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко.

Зазначимо, що святий і праведний Іоан Руський в Прокопіоні (Греція) є уродженцем Полтавщини.

«Евбея. Прокопіон. 11 листопада під час паломництва до святинь Греції, Божественну літургію звершили в соборі святого праведного сповідника Іоана Руського - уродженця Полтавщини», - написав Драбинко.

Також нагадаємо, що наразі архієреї знаходяться у першому великому паломництві до Греції після визнання ПЦУ Елладської православної церквою.

Нагадаємо, глава Олександрійського патріархату Феодор вперше під час літургії, перелічуючи предстоятелів помісних православних церков, згадав митрополита Епіфанія.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

У свою чергу голова Політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук розкритикував заяву міністра культури Володимира Бородянського.

Він вважає, що команда президента Володимира Зеленського продовжує політику п’ятого президента Петра Порошенка щодо церкви.