Зняли недоторканність: нардеп прийшов у Раду з розсіченою бровою



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Жан Беленюк: прилетіла» перша ластівка після скасування депутатської недоторканності

Жан Беленюк прийшов на роботу з пластиром над лівим оком

Депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу» і борець греко-римського стилю Жан Беленюк прийшов на роботу з пластиром над лівим оком.

«Сьогодні прилетіла» перша ластівка «після скасування депутатської недоторканності,. - написав Беленюк під фото у своєму Instagram.

Як повідомлялось, на засіданні Верховної Ради 18 грудня 2019 депутати проголосували за скасування недоторканності народних депутатів. За законопроєкт проголосував 291 депутат.

Натомість НАБУ і САП просили Зеленського ветувати закон щодо нібито зняття депутатської недоторканості.

29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо недоторканності народних депутатів. Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.

З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності.