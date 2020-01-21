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    Зняли недоторканність: нардеп прийшов у Раду з розсіченою бровою

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    Жан Беленюк: прилетіла&raquo; перша ластівка після скасування депутатської недоторканності - Зняли недоторканність: нардеп прийшов у Раду з розсіченою бровою
    Жан Беленюк: прилетіла» перша ластівка після скасування депутатської недоторканності

    Жан Беленюк прийшов на роботу з пластиром над лівим оком

    Депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу» і борець греко-римського стилю Жан Беленюк прийшов на роботу з пластиром над лівим оком.

    «Сьогодні прилетіла» перша ластівка «після скасування депутатської недоторканності,. - написав Беленюк під фото у своєму Instagram.

    Як повідомлялось, на засіданні Верховної Ради 18 грудня 2019 депутати проголосували за скасування недоторканності народних депутатів. За законопроєкт проголосував 291 депутат.

    Натомість НАБУ і САП просили Зеленського ветувати закон щодо нібито зняття депутатської недоторканості.

    29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо недоторканності народних депутатів. Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.

    З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності.

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